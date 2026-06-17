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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara ayağındaki ilk sınavında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine şans tanımadı ve parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDİ

Karşılaşmanın ilk iki setinde üstün bir performans ortaya koyan milliler, rakibine sadece 27 sayı şansı verdi.

Türkiye, mücadeleyi 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle kazanarak Ankara etabına moralli başladı.

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Belçika karşısında aldığı galibiyetle ikinci etapta iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele yarın saat 19.30'da oynanacak.