A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara ayağındaki ilk sınavında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine şans tanımadı ve parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları Belçika'yı sert vermeden mağlup etti - Resim : 1

FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDİ

Karşılaşmanın ilk iki setinde üstün bir performans ortaya koyan milliler, rakibine sadece 27 sayı şansı verdi.

Türkiye, mücadeleyi 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle kazanarak Ankara etabına moralli başladı.

Filenin Sultanları Belçika'yı sert vermeden mağlup etti - Resim : 2

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Belçika karşısında aldığı galibiyetle ikinci etapta iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele yarın saat 19.30'da oynanacak.