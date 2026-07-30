Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA / İHA / ANKA

CHP'nin üye katılım etkinliğine cast ajansı aracılığıyla figüran getirildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

TİMUR SOYKAN: DOĞRU BİR HABER İÇİN İFADE VERMEK TRAJİKOMİK

Soruşturma kapsamında ifade veren BirGün yazarı Timur Soykan, gazetecilerin doğru olduğunu savunduğu bir haber nedeniyle ifade vermek zorunda bırakılmasını eleştirdi.

Soykan, açıklamasında, "Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum." ifadelerini kullandı.

İfadesinde, haberin gazetecinin tanıklığı, SMS kayıtları, organizasyona katılan kişilerin anlatımları ve cast şirketi yetkililerinin açıklamalarıyla doğrulandığını savunan Soykan, sosyal medya hesabından yalnızca haberi paylaştığını ve suç işleme kastının bulunmadığını belirtti.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Soykan, haberin gerçeğe aykırı olmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Avukatı Gamze Çelik ise soruşturmaya konu paylaşımın siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dosyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirtti.

FATİH ALTAYLI: TİPİK REZİLLİK

Fatih Altaylı X platformundan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili "Birgün muhabiri Ebru Çelik’e. Şaşırdık mı! Tipik Kılıçdaroğlu beceriksizliği. Tipik rezillik. Bir de arınma diyorlar. Siz önce kendiniz arının" ifadelerini kullanmıştı.

'Figüran' haberiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haberi yazan muhabir Ebru Çelik ile WEB Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin dün savcılıkta ifade vermişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında daha önce haberi hazırlayan BirGün muhabiri Ebru Çelik ile internet sitesi koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç da savcılıkta ifade vermişti.

Gazetecilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmaya ilişkin sürecin savcılık tarafından yürütülmeye devam ettiği öğrenildi.