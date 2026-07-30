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İktidarın şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında PKK'lılara ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ayrıcalık verileceği iddia edilen, şimdiye kadar ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayan, yasalaşması için Meclis'e getirilecek "çerçeve yasa"ya tepkiler sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, tepki çeken düzenlemelerle yeniden gündeme gelen af tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altaylı, devletin kendisine karşı işlenen suçları affedebileceğini ancak bu sürecin adalet duygusunu zedelememesi gerektiğini ifade etti.

"PKK'LILARI AFFEDİP ONLARI İÇERİDE TUTARSANIZ ADİL GÖRÜNMEZSİNİZ"

Kaleme aldığı yazısında af tartışmalarını değerlendiren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'lıları affedip, Deniz Göktaş'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Can Atalay'ı, Buğra Gökçe'yi ve belediye başkanlarını hapiste tutarsanız pek de adil görünmezsiniz."

Altaylı, af konusunda açık ve net bir siyasi tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından sürecin devam ettiğinin anlaşıldığını belirterek, PKK ve örgüt mensuplarına yönelik bir af hazırlığının gündemde olduğunu söyledi.

Yazısında, Abdullah Öcalan'ın da af kapsamına alınabileceği ancak İmralı'da kalmaya devam edeceği yönündeki değerlendirmelerine yer verdi.

"DEVLET KENDİSİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI AFFEDEBİLİR"

Altaylı, devletin kendisine karşı işlenen suçları affetme yetkisine sahip olduğunu belirterek, terörün sona ermesi halinde toplumdaki tepkilerin zamanla azalabileceğini ifade etti.

Af kararlarının ancak siyasi cesaretle alınabileceğini söyleyen Altaylı, bu konuda en net tavrı gösteren ismin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.

Af tartışmalarının önümüzdeki süreçte siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.

DENİZ GÖKTAŞ, OSMAN KAVALA, TAYFUN KAHRAMAN, CAN ATALAY VE BUĞRA GÖKÇE NEDEN TUTUKLU?

Deniz Göktaş "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi ve bu gösterinin YouTube'da yayımlanması sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştır.

Osman Kavala Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi iddialarıyla açılan davalar sonucunda yargılanmış, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, karar Yargıtay tarafından onandı.

Tayfun Kahraman Gezi Parkı davası kapsamında yargılanarak "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından cezası onandı.

Can Atalay Gezi Parkı davasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası alarak cezası Yargıtay tarafından onanan isimler arasında yer aldı.(Ayrıca Hatay milletvekili seçilmesine rağmen hukuki süreçler ve meclis kararları neticesinde cezaevinde kalmaya devam ediyor.)

Buğra Gökçe ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı görevi ve iştirak şirketleriyle ilgili suçlamalar gerekçe gösterilerek yolsuzluk ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla tutuklandı.