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2026 FIFA Dünya Kupası'nda hakem ve disiplin kararları tartışılmaya devam ediyor. İngiltere'nin son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gören Jarell Quansah'ın cezası belli oldu.

FIFA'DAN 2 MAÇLIK CEZA

İngiltere'nin çeyrek finale yükseldiği Meksika karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan 23 yaşındaki Jarell Quansah, FIFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırıldı.

Bu kararla birlikte Quansah, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki kritik maçlarında formasından uzak kalacak.

BALOGUN KARARI YENİDEN GÜNDEMDE

FIFA'nın bu kararı, turnuvanın en çok konuşulan disiplin dosyalarından biri olan Folarin Balogun olayını yeniden gündeme getirdi.

ABD'nin Bosna Hersek ile oynadığı son 32 turu rövanş maçında doğrudan kırmızı kart gören Balogun'un 1 maçlık cezası, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından Belçika maçı öncesinde ertelenmişti.

Bu karar, futbol kamuoyunda büyük tepki çekerken birçok futbol otoritesi FIFA'nın disiplin süreçlerine siyasi müdahale yapıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Quansah'a verilen 2 maçlık cezanın açıklanmasının ardından FIFA'nın disiplin uygulamalarındaki tutarlılığı yeniden sorgulanmaya başlandı.

Balogun'un cezasının ertelenmesine karşın Quansah'ın iki maçla cezalandırılması, sosyal medyada ve futbol kamuoyunda "çifte standart" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FIFA cephesinden ise iki dosya arasındaki farklı yaptırımlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.