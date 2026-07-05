Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği son 32 turu karşılaşmasının 64. dakikasında kırmızı kart gören Folarin Balogun, turnuva talimatları gereği otomatik olarak bir maç ceza almıştı.

BELÇİKA MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

FIFA, disiplin talimatının 27. maddesi kapsamında bu cezayı bir yıllık deneme süresiyle askıya aldı. Böylece 25 yaşındaki golcü, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu mücadelesinde forma giyebilecek.

TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR

Kararın açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda FIFA'ya teşekkür etti.

Trump mesajında, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir haksızlığı düzelttiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.