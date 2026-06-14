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FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel disiplin listesinde üç Türk kulübü yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre Zecorner Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Hesap.com Antalyaspor'a transfer yasağı cezası verildi.

KAYSERİSPOR VE ANTALYASPOR'A 3 DÖNEM YASAK

FIFA'nın duyurusunda, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de küme düşen Kayserispor ve Antalyaspor'un üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu tescil edemeyeceği belirtildi.

Her iki kulübün de yasağın kaldırılması için FIFA tarafından talep edilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

ANKARAGÜCÜ'NÜN CEZA SÜRESİ BELİRSİZ

MKE Ankaragücü için verilen cezanın ise süresi kulübün insiyatifine bağlı.

Başkent ekibinin, mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapamayacağı açıklandı.

Bu nedenle cezanın süresi, kulübün ilgili dosyaları çözmesine bağlı olacak.