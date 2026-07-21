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FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçına atandı.

ZELEZNICAR-BRAGA MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre Mehmet Türkmen, 22 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk eleme turu maçını yönetecek.

Belgrad'daki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz üstlenirken, dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak.

DEMİR EGE DE SAHNE ALABİLİR

Portekiz temsilcisi Braga'nın kadrosunda milli futbolcu Demir Ege Tıknaz da bulunuyor. Genç orta sahanın teknik ekibin görev vermesi halinde Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.