Avustralya’da yaşayan Damian Gordon, yıllar süren emeğinin karşılığını alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi
Topladığı şişe ve kutularla yıllar içinde birikim yapan bir kişi, elde ettiği parayla ev peşinatını ödedi.Kaynak: Diğer
Yedi yıl boyunca geri dönüştürülebilir şişe ve kutu toplayan Gordon, bu süreçte elde ettiği gelirle ev sahibi olma yolunda önemli bir adım attı.
450 bin şişe ve kutu topladı
2017 yılında ek gelir elde etmek amacıyla bu işe başlayan Gordon, iş çıkışlarında plajlar, parklar ve kamusal alanlarda atık topladı. Zamanla çalışmalarını müzik festivallerine de taşıyan Gordon, toplamda 450 binden fazla şişe ve kutu biriktirdi.
1,5 milyon liralık birikim
Avustralya’daki geri dönüşüm sistemi kapsamında her bir atık için 10 sent kazanan Gordon, yaklaşık 46 bin Avustralya doları (yaklaşık 1,5 milyon lira) gelir elde etti.
Ev peşinatını ödedi
Topladığı parayı düzenli olarak biriktiren Gordon, 2024 yılında bu birikimle bir ev satın almak için gerekli peşinatı karşıladı.
Sadece atık değil, eşya da topladı
Festival alanlarında yaptığı temizlikler sırasında terk edilmiş çadır, kamp ekipmanları ve kullanılabilir eşyalar da toplayan Gordon, bu eşyaları evinde değerlendirdi.
Örnek gösterilen başarı
Geri dönüşüm programını yürüten yetkililer, Gordon’ın ulaştığı rakamın bireysel anlamda dikkat çekici bir başarı olduğunu belirtti.
Gordon’ın hikayesi, sabır ve istikrarla küçük kazançların zaman içinde büyük birikimlere dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.