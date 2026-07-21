Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi

Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi

Topladığı şişe ve kutularla yıllar içinde birikim yapan bir kişi, elde ettiği parayla ev peşinatını ödedi.

Kaynak: Diğer
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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 1

Avustralya’da yaşayan Damian Gordon, yıllar süren emeğinin karşılığını alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 2

Yedi yıl boyunca geri dönüştürülebilir şişe ve kutu toplayan Gordon, bu süreçte elde ettiği gelirle ev sahibi olma yolunda önemli bir adım attı.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 3

450 bin şişe ve kutu topladı

2017 yılında ek gelir elde etmek amacıyla bu işe başlayan Gordon, iş çıkışlarında plajlar, parklar ve kamusal alanlarda atık topladı. Zamanla çalışmalarını müzik festivallerine de taşıyan Gordon, toplamda 450 binden fazla şişe ve kutu biriktirdi.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 4

1,5 milyon liralık birikim

Avustralya’daki geri dönüşüm sistemi kapsamında her bir atık için 10 sent kazanan Gordon, yaklaşık 46 bin Avustralya doları (yaklaşık 1,5 milyon lira) gelir elde etti.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 5

Ev peşinatını ödedi

Topladığı parayı düzenli olarak biriktiren Gordon, 2024 yılında bu birikimle bir ev satın almak için gerekli peşinatı karşıladı.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 6

Sadece atık değil, eşya da topladı

Festival alanlarında yaptığı temizlikler sırasında terk edilmiş çadır, kamp ekipmanları ve kullanılabilir eşyalar da toplayan Gordon, bu eşyaları evinde değerlendirdi.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 7

Örnek gösterilen başarı

Geri dönüşüm programını yürüten yetkililer, Gordon’ın ulaştığı rakamın bireysel anlamda dikkat çekici bir başarı olduğunu belirtti.

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Tanesi 3 liradan topladı, Toplam 1.5 milyon lira kazanç elde etti: Ev peşinatını ödedi - Resim: 8

Gordon’ın hikayesi, sabır ve istikrarla küçük kazançların zaman içinde büyük birikimlere dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

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