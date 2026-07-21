Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda görev alacak.

KF EGNATIA-NK CELJE MAÇINI YÖNETECEK

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Karaoğlan, Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya ekibi NK Celje arasında 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ilk eleme turu mücadelesini yönetecek.

Arnavutluk'un Rrogozhine kentindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

VAR'DA MICHAEL FABBRI GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Michael Fabbri olarak belirlenirken, AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.