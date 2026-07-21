İzmir'de çok sayıda inşaat projesi bulunan Türk inşaat şirketi Salman Şirin Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında iflas davası açıldı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas talebinin ilan edilmesine karar verdi.
Türk inşaat şirketi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara 15 gün süre
İzmir'de faaliyet gösteren Salman Şirin Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında iflas davası açıldı. Mahkeme iflas talebinin ilanına karar verirken, alacaklılara 15 gün içinde davaya müdahale etme veya itiraz etme hakkı tanındı. Dava süreci İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edecekKaynak: Diğer
Mahkemenin kararıyla birlikte şirketin iflas sürecine ilişkin hukuki süreç resmen başlamış oldu.
MAHKEMEDEN ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK ÇAĞRI
Davacı Faruk Aksekili tarafından açılan "Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas" davası kapsamında mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 158 ve 166'ncı maddeleri uyarınca iflas talebinin ilan edilmesine hükmetti.
Yayımlanan ilanda, şirket alacaklılarının 15 gün içinde davaya müdahale edebileceği veya iflas talebine itiraz edebileceği belirtildi. Alacaklılar ayrıca iflası gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecek.
DAVA MAHKEMEDE DEVAM EDİYOR
İflas istemine ilişkin yargılama İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edecek. Sürecin mahkemenin vereceği karar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.
ŞİRKET ŞEYHMUS SALMAN'A AİT
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, hakkında iflas davası açılan Salman Şirin Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., iş insanı Şeyhmus Salman'a ait.
Şirketin İzmir'in birçok noktasında devam eden ve tamamlanan inşaat projeleri bulunduğu belirtiliyor.