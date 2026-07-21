Türk inşaat şirketi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara 15 gün süre

MAHKEMEDEN ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK ÇAĞRI

Davacı Faruk Aksekili tarafından açılan "Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas" davası kapsamında mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 158 ve 166'ncı maddeleri uyarınca iflas talebinin ilan edilmesine hükmetti.