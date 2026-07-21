Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor

İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor

Açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrilirken, işverenlerin en çok tercih ettiği üniversiteler bir kariyer sitesi tarafından araştırıldı. 100 puanlık endeksle hazırlanan çalışma, mezunları en kolay iş bulan üniversiteler listesini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte adaylar için tercih dönemi resmen başladı. Eğitim hayatının ardından zaman kaybetmeden istihdama katılmayı hedefleyen milyonlarca öğrenci, şirketlerin ve işverenlerin hangi yükseköğretim kurumlarına öncelik verdiğini mercek altına aldı.

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 2

Bir iş bulma platformu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, Türkiye genelinde şirketlerin en fazla ilgi gösterdiği yükseköğretim kurumlarını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu veri analizinde; işverenlerin belirli üniversite ya da bölümlerden mezun olan adaylara yönelik ilgisi, 100 puan üzerinden oluşturulan özel bir endeks puanlamasıyla ölçüldü. Hazırlanan bu çalışma, mezuniyet sonrası istihdam imkanı en yüksek olan yükseköğretim kurumlarına yönelik tahminleri ortaya koydu.

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 3

Ortaya çıkan liste ise şu şekilde:

Sabancı Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 86.2

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 4

Galatasaray Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 84.6

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 5

Koç Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 73.6

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 6

Türk Alman Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 73.1

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 7

İstanbul Teknik Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 72.9

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 8

Boğaziçi Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 71.1

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 9

Yıldız Teknik Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 67.0

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 10

Özyeğin Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 58.3

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 11

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 57.3

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 12

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 54.2

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 13

Marmara Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 53.8

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 14

Doğuş Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 53.5

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 15

Bahçeşehir Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 53.0

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 16

Yeditepe Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 52.9

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 17

Gebze Teknik Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 51.9

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 18

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 51.4

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 19

Kadir Has Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 51.2

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 20

İstanbul Beykent Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 50.4

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 21

Işık Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 49.9

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İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor - Resim: 22

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi

İşverenlerin tercihi endeksi 48.8

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