Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte adaylar için tercih dönemi resmen başladı. Eğitim hayatının ardından zaman kaybetmeden istihdama katılmayı hedefleyen milyonlarca öğrenci, şirketlerin ve işverenlerin hangi yükseköğretim kurumlarına öncelik verdiğini mercek altına aldı.
İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor
Açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrilirken, işverenlerin en çok tercih ettiği üniversiteler bir kariyer sitesi tarafından araştırıldı. 100 puanlık endeksle hazırlanan çalışma, mezunları en kolay iş bulan üniversiteler listesini gözler önüne serdi.Kaynak: Haber Merkezi
Bir iş bulma platformu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, Türkiye genelinde şirketlerin en fazla ilgi gösterdiği yükseköğretim kurumlarını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu veri analizinde; işverenlerin belirli üniversite ya da bölümlerden mezun olan adaylara yönelik ilgisi, 100 puan üzerinden oluşturulan özel bir endeks puanlamasıyla ölçüldü. Hazırlanan bu çalışma, mezuniyet sonrası istihdam imkanı en yüksek olan yükseköğretim kurumlarına yönelik tahminleri ortaya koydu.
Ortaya çıkan liste ise şu şekilde:
Sabancı Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 86.2
Galatasaray Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 84.6
Koç Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 73.6
Türk Alman Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 73.1
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 72.9
Boğaziçi Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 71.1
Yıldız Teknik Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 67.0
Özyeğin Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 58.3
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 57.3
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 54.2
Marmara Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 53.8
Doğuş Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 53.5
Bahçeşehir Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 53.0
Yeditepe Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 52.9
Gebze Teknik Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 51.9
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 51.4
Kadir Has Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 51.2
İstanbul Beykent Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 50.4
Işık Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 49.9
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi
İşverenlerin tercihi endeksi 48.8