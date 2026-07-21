İşsizlik kaygısına son veren üniversiteler: Mezunları kolayca iş buluyor

Bir iş bulma platformu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, Türkiye genelinde şirketlerin en fazla ilgi gösterdiği yükseköğretim kurumlarını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu veri analizinde; işverenlerin belirli üniversite ya da bölümlerden mezun olan adaylara yönelik ilgisi, 100 puan üzerinden oluşturulan özel bir endeks puanlamasıyla ölçüldü. Hazırlanan bu çalışma, mezuniyet sonrası istihdam imkanı en yüksek olan yükseköğretim kurumlarına yönelik tahminleri ortaya koydu.