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2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali öncesinde gerçekleştirilecek kapanış töreninin detayları belli oldu.

FIFA'nın açıklamasına göre, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'nda düzenlenecek törende müzik ve eğlence dünyasının birçok yıldız ismi sahne alacak.

YILDIZLAR SAHNE ALACAK

Kapanış töreninde Tom Cruise özel konuk olarak yer alırken, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams ve IShowSpeed performans sergileyecek.

Oscar, Emmy, Grammy ve Tony ödüllü sanatçı Jennifer Hudson ise final karşılaşması öncesinde ABD milli marşını seslendirecek.

FIFA, önümüzdeki günlerde törene katılacak yeni sanatçı ve konukların da açıklanacağını duyurdu.

48 TAKIMLI TARİHİ TURNUVAYA GÖRKEMLİ VEDA

Balich Wonder Studio iş birliğiyle hazırlanan organizasyon, tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nın unutulmaz yolculuğunu müzik, kültür ve futbol temasıyla kutlayacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, final öncesinde futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

TÖREN MAÇTAN 90 DAKİKA ÖNCE BAŞLAYACAK

Kapanış töreni, final karşılaşmasının başlamasından 90 dakika önce başlayacak.

Stadyum kapıları ise taraftarlar için maçtan dört saat önce açılacak. FIFA, taraftarların gösteriyi eksiksiz izleyebilmesi için stadyuma erken gelmeleri çağrısında bulundu.