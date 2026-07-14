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Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi.

Hem Arsenal hem de Trossard ile anlaşmaya varan siyah beyazlı kulüp, transfer görüşmlerini resmi olarak tamamlamaya hazırlanıyor.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Tecrübeli oyuncu uçaktan indikten sonra ilk açıklamasında "Beşiktaş taraftarları hakkında çok güzel şeyler duydum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu yeni maceraya başlamak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kapıdan çıkmasıyla birlikte taraftarın büyük desteğiyle karşılaşan Trossard, kendisini karşılamaya gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA RESMİ İMZAYI ATACAK

Atatürk Havalimanı'na akın eden Beşiktaş taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde İstanbul'a ayak basan Trossard, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

PREMIER LİG'DE ÖNEMLİ İZ BIRAKTI

Futbol kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Trossard, kiralık olarak Lommel SK, Westerlo ve OH Leuven formalarını da giydi.

2019 yılında Brighton'a transfer olan deneyimli kanat oyuncusu, gösterdiği performansın ardından 2023'te Arsenal'e imza attı.

ARSENAL İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Premier Lig şampiyonu olan Arsenal'da 50 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜLEDİ

Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergileyen Trossard, çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üreterek takımının turnuvadaki en etkili isimlerinden biri oldu.