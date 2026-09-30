Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak isimlendirilen ve iktidar tarafınca "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" adı altında sunulan düzenleme, 10 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

'MECLİS'TE SÜRECİ İZLEME KOMİSYONU KURULACAK'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre süreci İzleme Komisyonu’na katılacağını duyurdu.

Yıldız’ın aktardığına göre kurulacak komisyonun görevi ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan süreci şeffaf bir şekilde takip edip denetlemek olacak.

'MECLİS'TEKİ TÜM SİYASİ PARTİLERDEN KATILIMLARLA OLUŞTURULACAK'

Öte yandan komisyon, Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak, Yürütme organı adına süreci yürüten Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun Meclis’e sunduğu bilgilendirmeleri değerlendirecek denetleyecek ve süreç raporları hazırlayacak.

İktidar tarafı bu komisyonu bir "şeffaflık ve denetim" adımı olarak isimlendirirken, devletin millî bütünlüğü ve terörle mücadeledeki kararlılığını esas alan çevrelerde düzenlemenin içeriğine ve yöntemine dair ciddi çekinceler yer alıyor.

Yıldız, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“Yeni Yasama Yılının başlamasıyla birlikte bu yasa kapsamında,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre katılımıyla sürecin şeffaf bir şekilde takibini ve denetlenmesini sağlamak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacaktır.

•İzleme Komisyonu'nun temel görev ve yetkileri yasanın 7. maddesinde düzenlenmiştir.

•Komisyon yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek,

•Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak,

•Yürütme organı adına süreci yürüten Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun Meclis’e sunduğu bilgilendirmeleri değerlendirecek denetleyecek ve süreç raporları hazırlayacaktır.”