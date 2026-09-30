Türkiye’nin önemli enerji tesisleri arasında yer alan Soma B Termik Santrali için kritik bir gelişme yaşandı. Konya Şeker’in işlettiği santralin yönetimi, şirketin “borca batık” durumda olduğunu belirterek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.
Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine ait santral iflas etti
Konya Şeker’in işlettiği Soma B Termik Santrali için kritik gelişme yaşandı. İcradan satışa çıkarılan ve 13,8 milyar TL değer biçilen santral için ikinci açık artırma öncesinde yönetim, şirketin “borca batık” olduğunu belirterek mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.Alper Talha Şimşek
Santralin iflas başvurusu, icradan satış sürecinde ikinci açık artırmanın yapılacağı dönemde geldi.
SANTRALİN BORCU 20 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Konya Şeker (TORKU), Soma B Termik Santrali’ni ve taşınmazlarını 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldı.
Santralin zaman içerisinde gelir-gider dengesi ciddi biçimde bozulurken borçları da hızla arttı. Elektrik üretimi için kömür aldığı Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borcu 20 milyar TL’yi aştı.
Santralin İmbat Madencilik’e olan borcunun ise 1,5 milyar TL düzeyine ulaştığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Konya Şeker yönetimi arasında borçların ödenmesine ilişkin yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.
Bunun üzerine TKİ, alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra sürecini başlattı.
SANTRALE 13,8 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLDİ
İcra Dairesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, Soma B Termik Santrali ve taşınmazları için 13,8 milyar TL (KDV hariç) değer belirledi.
Santral için 7 Eylül’de gerçekleştirilen ilk açık artırmada teklif gelmedi. İkinci açık artırmanın ise bugün yapılması planlanıyor.
İKİNCİ İHALE ÖNCESİ İFLAS BAŞVURUSU
İkinci açık artırma öncesinde Soma B Termik Santrali Yönetim Kurulu, şirketin mali durumuna ilişkin önemli bir karar aldı.
Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği 25 Eylül tarihli yazıda, şirketin bilanço, gelir tablosu ve mizan dahil tüm finansal tabloları ile bağımsız denetim raporlarının ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.
Şirketin ticari sürdürülebilirliğinin sağlanması, borçların yeniden yapılandırılması ve şirket payları için yeni hissedar bulunmasına yönelik girişimlerden olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.
Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında “borca batık” durumda olduğunu tespit etti.
Bu doğrultuda Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne şirketin kendi iflasının talep edilmesi için başvuru gerçekleştirildi.
SANTRAL İÇİN FİYAT GÜNDEMDE
Enerji çevrelerinde bugün gerçekleştirilecek açık artırmaya yatırımcıların ilgi göstermesi ve santral için teklif vermesi bekleniyor.
Kaynaklar, santral için belirlenen 13,8 milyar TL’lik fiyatın 7-8 milyar TL seviyelerine kadar düşmesinin olası olduğunu belirtti.
Aralarında IC Holding ve Limak’ın da bulunduğu dört şirketin, Çelikler ve Akçadağ ile ortaklık kurarak açık artırmaya katılabileceği yönünde beklenti bulunduğu da aktarıldı.