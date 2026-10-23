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Kaynak: Spor Servisi

Galatasaray formasıyla uzun yıllar görev yapan Fernando Muslera, Güney Amerika futbolunun önemli organizasyonlarından Libertadores Kupası’nda adından söz ettirdi. Arjantin ekibi Estudiantes’in kalesini koruyan 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Flamengo karşısındaki penaltı atışlarında üç kez gole izin vermeyerek takımının final kapısını açtı.

MARACANA’DA MUSLERA DAMGASI

Yarı final eşleşmesinin ikinci maçında Estudiantes, Brezilya temsilcisi Flamengo’nun sahasına çıktı. İlk mücadelede taraflar golsüz eşitlikle ayrılırken Maracana Stadı’ndaki rövanş karşılaşmasında da skor değişmedi.

Mücadelenin 50. dakikasında Baltasar Rodríguez, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdüren Arjantin temsilcisi, savunmasını koruyarak rakibinin gol bulmasına engel oldu. Eşitlik bozulmayınca turu belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

FLAMENGO’NUN ÜÇ YILDIZINI DURDURDU

Penaltı serisinde Estudiantes adına öne çıkan isim Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli Uruguaylı eldiven, Flamengo forması giyen Jorginho, Lucas Paquetá ve Bruno Henrique’nin kullandığı penaltılarda başarılı kurtarışlara imza attı.

Muslera’nın üç penaltıyı çıkardığı seride Estudiantes, rakibini 3-2 mağlup ederek eledi ve Copa Libertadores’te finale yükseldi.

40 YAŞINDA FİNAL HEYECANI

Futbol kariyerinin büyük bölümünü Galatasaray’da geçiren Muslera, 40 yaşında Libertadores Kupası finalinde mücadele etme fırsatı yakaladı.

Uruguaylı kalecinin formasını giydiği Estudiantes, 28 Kasım tarihinde Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunan Centenario Stadı’nda Palmeiras ile kupa mücadelesine çıkacak.

Arjantin temsilcisi, 2009’da elde ettiği şampiyonluğun ardından Libertadores Kupası’nı beşinci kez kazanmayı hedefliyor.