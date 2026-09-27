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Arjantin Süper Kupa finalinde Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes ile Angel Di Maria'nın takımı Rosario Central karşı karşıya geldi.

Rosario Central, mücadeleyi 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Rosario Central'ın gollerinden ikisini Angel Di Maria kaydederken diğer gol Julian Fernandez'den geldi. Estudiantes'in tek golünü ise Alexis Castro attı.

MUSLERA GOL İÇİN RAKİP CEZA SAHASINA GİTTİ

Karşılaşmanın son bölümüne Estudiantes 2-1 geride girdi. Takımının beraberlik aradığı dakikalarda kaleci Fernando Muslera da kullanılan korner için rakip ceza sahasına gitti.

Kornerin ardından kalesine dönemeyen deneyimli file bekçisi, Julian Fernandez'in boş kaleye gönderdiği top sonrası Rosario Central'ın skoru 3-1'e getirmesine engel olamadı.

SON DÜDÜK ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Üçüncü golün ardından saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyürken Muslera'nın Rosario Central forması giyen bir oyuncunun boğazına sarıldığı görüldü.

Futbolcular ve görevliler tarafları ayırmaya çalışırken yaşanan gerginliğin saha dışında da devam ettiği belirtildi.

KAVGA KORİDORLARA TAŞINDI

Sahadaki olayların ardından iki takım futbolcuları arasındaki gerginliğin soyunma odası koridorlarında da sürdüğü aktarıldı.

Böylece Rosario Central'ın 3-1'lik galibiyeti ve kupaya uzandığı final, karşılaşmanın son anlarında yaşanan büyük kavganın gölgesinde tamamlandı.