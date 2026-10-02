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Kaynak: İHA

Türk futbolunda Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltıların ardından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında daha önce suç duyurusunda bulunan hakem Mert Güzenge, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Evrakta sahtecilik ve mobbing iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

HAKEMLER DOSYASINDA 9 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ve eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.

2025 YILINDA YEDİ HAKEM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mert Güzenge, 2025 yılının eylül ayında Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Gündoğdu hakkında şikayetçi olan hakemler arasında yer alan Güzenge, son gelişmelerin ardından İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu.

'TÜRK HAKEMLİĞİ BU ŞAHIS YÜZÜNDEN ÇOK BEDELLER ÖDEDİ'

Mert Güzenge'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi. Görüyorum ki adalet yerini buluyor"



