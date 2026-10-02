Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınmasının ardından kurulun başına geçecek yeni isim için harekete geçti.

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Federasyonun, MHK başkanlığı için eski hakemlerle temas kurmaya başladığı ve bu kapsamda Bünyamin Gezer'e teklif götürdüğü belirtildi.

Yorumculuk yapan eski hakem TFF'nin MHK Başkanlığı teklifini reddetti - Resim : 2

BÜNYAMİN GEZER'DEN TFF'YE OLUMSUZ YANIT

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, TRT'de yorumculuk yapan eski hakem Bünyamin Gezer'e MHK başkanlığı görevini teklif etti. Ancak Gezer'in federasyondan gelen teklifi kabul etmediği aktarıldı.