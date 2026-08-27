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Kadrosunu Salah ile güçlendiren Trabzonspor, Avrupa Ligi lig aşamasına katılım için zorlu bir sınav ile karşı karşıya. Evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer farklı galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Ferencvaros - Trabzonspor maçı ile ilgili detayları internet üzerinden araştıryor. İşte bugün oynanacak maça dair saat, yayın ve muhtemel 11 bilgileri...

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Groupama Arena'de oynanacak karşılaşma 27 Ağustos Perşembe (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak. Rade Obrenovic'in yöneteceği Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

FIRTINA’DA 3 EKSİK

Trabzonspor’da Folcarelli ve Batagov’un sakatlıkları devam ediyor. Bu ikilinin Milli aradan önce dönemeyecekleri daha önceden belliydi. Ancak ilk mücadelede Fırtına’nın stoperi Nwaiwu’nun son anlarda kırmızı kart görmesi, keyifleri kaçırdı. 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı bugün Ferencvaros deplasmanında görev alamayacak. Savunma merkezinde Savic-Cenk Özkacar ikilisinin sahada yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Yusuf, Zachariassen, O’Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

TRABZONSPOR VE FERENCVAROS 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bordo-mavili ekip, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta Karadeniz temsilcisi 1, rakibi ise 2 kez galip geldi. Trabzonspor, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti. Karadeniz ekibi, iki takım arasındaki ilk maçta ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

AVRUPA’DA 157. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 210 gole engel olamadı.