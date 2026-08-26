Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanacak kritik rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk karşılaşmayı 1-0 kaybetmelerine rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları oyuna dikkat çeken Tekke, Macaristan'a tur için geldiklerini vurguladı.

'HER ŞEYİMİZLE HAZIR GELDİK'

Fatih Tekke, "Yarın zor bir maç oynayacağız, bu kesin. İyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 kaybettiğimiz ilk maç. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'DEN HAKEM MESAJI

Tecrübeli teknik adam, ilk karşılaşmanın hakem yönetimine ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Tekke, "Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

RÖVANŞIN ANAHTARINI AÇIKLADI

Fatih Tekke, Ferencvaros karşısında uygulanacak oyun planına ilişkin ipuçları da verdi. Bordo-mavililerin özellikle topa sahip olduğu bölümlerde sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Tekke, rakibin geçiş hücumlarına fırsat vermemelerinin önemine değindi.

"Her şeye hazırlıklıyız" diyen Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli şey, top bizdeyken sabırlı oyunumuz ve mümkünse rakibimize geçiş vermemek. Bence yarınki en önemli şeylerden biri sabır. Kesinlikle karşımızda Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen bir takım olacak."

'DUYGU OLARAK ONLARDAN YUKARIDA OLMALIYIZ'

Rövanş mücadelesinde taktik kadar mental gücün de belirleyici olacağını ifade eden Fatih Tekke, "Bizim onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım." sözleriyle tur için sahaya koymaları gereken mücadeleye dikkat çekti.