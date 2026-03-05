Brighton & Hove Albion, Premier Lig’in 29. haftasında sahasında Arsenal’i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Arsenal’a galibiyeti getiren ve maçın tek golünü 9. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Brighton cephesinde milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 67’ye yükseltirken, Brighton 37 puanda kaldı.

Brighton, Premier Lig'de bir sonraki maçta Sunderland ile karşılaşacak. Arsenal ise ligde evinde Everton'u ağırlayacak.