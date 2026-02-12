İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti

Maçın En İyilerindendi

Aston Villa’nın 86. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Savunmadaki kritik müdahaleleri ve hücuma verdiği destekle takımına önemli katkı sağlayan milli futbolcunun, ikinci yarıda çektiği bir şut da direkten döndü. Ferdi, maçın en etkili oyuncuları arasında yer aldı.