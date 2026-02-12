Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa, Ferdi Kadıoğlu'nın formasını giydiği Brighton'u 1-0 yendi. Milli futbolcumuz maça damga vurdu.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti

Premier Lig'in 26. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 2

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 3

Aston Villa’da ise Beşiktaş’tan transfer edilen Tammy Abraham, oyuna 75. dakikada dahil oldu.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 4

Maçın En İyilerindendi

Aston Villa’nın 86. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Savunmadaki kritik müdahaleleri ve hücuma verdiği destekle takımına önemli katkı sağlayan milli futbolcunun, ikinci yarıda çektiği bir şut da direkten döndü. Ferdi, maçın en etkili oyuncuları arasında yer aldı.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 5

Bu sonucun ardından Brighton 31 puanda ve bir sonraki maçında Brentford deplasmanına konuk olacak. Brighton, 6 maçtır galibiyet alamıyor...

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 6

Aston Villa ise 50 puana ulaştı ve bir sonraki maçta Leeds United ile karşılaşacak.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 7

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, son maçlarda gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Ferdi, bu sezon takımıyla 29 maça çıktı.

İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 8
İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 9
İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti - Resim: 10
