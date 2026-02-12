Premier Lig'in 26. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'de gecenin yıldızı Ferdi: Milli yıldız Brighton taraftarlarını mest etti
İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa, Ferdi Kadıoğlu'nın formasını giydiği Brighton'u 1-0 yendi. Milli futbolcumuz maça damga vurdu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Aston Villa’da ise Beşiktaş’tan transfer edilen Tammy Abraham, oyuna 75. dakikada dahil oldu.
Maçın En İyilerindendi
Aston Villa’nın 86. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Savunmadaki kritik müdahaleleri ve hücuma verdiği destekle takımına önemli katkı sağlayan milli futbolcunun, ikinci yarıda çektiği bir şut da direkten döndü. Ferdi, maçın en etkili oyuncuları arasında yer aldı.
Bu sonucun ardından Brighton 31 puanda ve bir sonraki maçında Brentford deplasmanına konuk olacak. Brighton, 6 maçtır galibiyet alamıyor...
Aston Villa ise 50 puana ulaştı ve bir sonraki maçta Leeds United ile karşılaşacak.
Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, son maçlarda gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Ferdi, bu sezon takımıyla 29 maça çıktı.