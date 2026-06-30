Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı defterini kapattığını ve önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin resmen konuşulmaya başlanacağını belirtti.
Selçuk Geçer iki yatırım aracını işaret etti: İkiye katlayacak diyerek rakam verdi
Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer youtube kanalında yayınladığı son videosu ile altın, gram altın, gümüş ve petrol fiyatları hakkında analizlerde bulundu. Yatırım araçlarının geleceği seviyeler hakkında tahminlerde bulundu. İşte Geçer’in ‘ikiye katlayacak’ dediği yatırım araçları...Hava Demir
Küresel piyasalarda Trump’ın Doha’da İran ile müzakerelerin başlayacağını duyurmasıyla petrol fiyatlarının 72 dolarda dengelendiğini ifade eden Geçer, bu durumun enflasyonist baskıyı azaltarak en çok kıymetli metallere ve altına yarayacağını vurguladı.
İç piyasada ise dövizin yapay şekilde baskılandığını söyleyen Geçer, korkutan bir kur şoku uyarısı yaptı.
Selçuk Geçer: "Ons Altın 7.000 Dolara Koşuyor, Gram Altın 17.000 TL Olabilir!"
Küresel piyasalarda petrolün gerilemesi ve Fed'in "güvercin"leşmesiyle altın fiyatlarında muazzam bir patlama yaşanacağını söyleyen Selçuk Geçer, "Petrol fiyatlarının düşmesi faiz artırım beklentilerini boşa çıkartır, bu da altına yarar demiştik.
Ons altın 4.000 dolardan tekrar 4.500 dolara doğru yükselecek ve 5.000 doları zorlayacak. Çin deli gibi altın alıyorken altın burada taban yapacak. 5.500 doları kırdığında kendisine yeni trend yaratarak 7.000 dolarlara koşacak.
Türkiye boyutunda kur sabit kalırsa gram altın 12-13.000 TL olur. Ama kuru çok yavaş götürüyorlar, ihracatçı ve turizmci bitiyor. Tempoyu artırmadıkları için kur kırılma riski artıyor.
Eğer bir sabah kur şokuyla uyanırsak ve kur kırılırsa, o zaman 16-17.000 TL civarında bir gram altın fiyatı bile görebiliriz. Gümüş ise aşırı ucuzladı, 57 dolardan 120-130 dolara çok rahat koşar" dedi.
Selçuk Geçer: "Gümüş Altından Çok Daha Agresif Koşacak, Onsu 130 Dolar Olacak!"
Emtia piyasalarında petrolün 72 dolara gerilemesinin faiz artırım beklentilerini sıfırladığını belirten Selçuk Geçer, kıymetli madenlerdeki fırsatı deşifre etti. Geçer, "Petrol fiyatları 72 dolarda ve artık buralarda kendine yer yapıyor. 70 doların altına sarkabilir ama ben bu koşullarda artık 80 doların üzerini çok fazla görmüyorum. Amerika'da benzin ve mazot galon fiyatları düştükçe enflasyon baskısı azalacak, bu da faiz indirimlerini getirip doğrudan altına ve gümüşe yarayacak.
Özellikle gümüş bence şu an aşırı ucuzladı. Gümüşün onsu 57 dolar seviyesine kadar geldi, burada büyük bir potansiyel var. Gümüş fiyatları çok rahat bir şekilde 120-130 dolara koşar. Unutmayın, gümüş sadece değerli bir maden değil, aynı zamanda endüstriyel bir madendir. Yenilenebilir enerjiye,
güneş enerjisine bu kadar yoğun talep varken gümüş arzı gümüş talebini artık karşılayamayacak duruma gelecek. Bu da gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde altından çok daha agresif, çok daha sert hareket etmesini beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.
Selçuk Geçer: "Bitcoin ve Ethereum Ciddi Ucuzladı, Büyük Fırsatlar Doğuyor!"
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve petrolün gerilemesiyle borsaların yataya bağladığını belirten Selçuk Geçer, kripto para yatırımcılarına önemli bir kapı açtı.
Geçer, "Petrol fiyatları 72 dolara yerleşirken borsalar yatay seyre geçti. Tam bu noktada Bitcoin ve Ethereum da ciddi anlamda ucuzladı.
Bitcoin 60.000 doların altında, Ethereum ise 3.300 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bana göre buralarda artık ufak ufak alım fırsatları doğmaya başladı.
Çünkü hem Bitcoin, hem Ethereum hem de altcoinler çok ucuzladı arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte enflasyon üzerindeki baskının azalması ve Fed’in faiz indirimlerini çok daha rahat konuşacak olması, kripto para piyasasını da ciddi şekilde destekleyecektir" diyerek dijital varlıklardaki dipten toplama sinyalini verdi.
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