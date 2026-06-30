Selçuk Geçer iki yatırım aracını işaret etti: İkiye katlayacak diyerek rakam verdi

Selçuk Geçer: "Gümüş Altından Çok Daha Agresif Koşacak, Onsu 130 Dolar Olacak!"

Emtia piyasalarında petrolün 72 dolara gerilemesinin faiz artırım beklentilerini sıfırladığını belirten Selçuk Geçer, kıymetli madenlerdeki fırsatı deşifre etti. Geçer, "Petrol fiyatları 72 dolarda ve artık buralarda kendine yer yapıyor. 70 doların altına sarkabilir ama ben bu koşullarda artık 80 doların üzerini çok fazla görmüyorum. Amerika'da benzin ve mazot galon fiyatları düştükçe enflasyon baskısı azalacak, bu da faiz indirimlerini getirip doğrudan altına ve gümüşe yarayacak.