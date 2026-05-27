Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatı doğrultusunda, Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan’daki saldırı dosyası yeniden ele alındı. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin incelemesi sonrası dosyada “kanun yararına bozma” kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015’te oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı istikametinde ilerlerken Araklı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sırasında takım otobüsünün camları kırılırken şoför yaralanmıştı. Kafile daha sonra zırhlı araçla havalimanına ulaştırılmış ve İstanbul’a sevk edilmişti.