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Kaynak: Haber Merkezi

Son olarak Lukaku’yu transfer eden Fenerbahçe kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı kontenjanından dolayı Nelson Semedo’nun sözleşmesinden çıkılmak isteniyor. Bu doğrultuda sağ beke U23 oyuncu transfer etmeyi planlayan yönetimin listesi belli oldu. Listede göze çapran 3 aday yer alıyor.

CHELSEA’DAN SAĞ BEK

Chelsea altyapısından yetişen genç sağ bek Acheampong liste başında yer alıyor. Oyuncu sağ bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor. Londra temsilcisinin oyuncuyu satmayı planlamadığı, kadrodaki oyuncu sayısı sebebiyle kiralama tekliflerine açık olduğu belirtildi.

HECTOR FORT DA LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer oyuncu da Barcelona altyapısından çıkan ama takımda kendine yer bulamayan Hector Fort oldu. Geçtiğimiz sezonu Elche’de kiralık olarak geçiren İspanyol oyuncu Fenerbahçe için seçeneklerden biri olarak yer alıyor.

SON SEÇENEK KUMBEDİ

Sarı-lacivertliler bu iki isimden sonuç alamazsa rotasını Almanya’ya çevirecek. Geçtiğimiz sezon küme düşen Wolfsburg forması giyen Sael Kumbedi Fenerbahçe’nin ‘C’ planı olarak listede yer alıyor. Kadrosunda önemli eksilmeler yaşayan Wolfsburg’un genç oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Aynı zamanda oyuncuyla Marsilya da ilgileniyor.