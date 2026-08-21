Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sağ bek - Resim : 1Son olarak Lukaku’yu transfer eden Fenerbahçe kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı kontenjanından dolayı Nelson Semedo’nun sözleşmesinden çıkılmak isteniyor. Bu doğrultuda sağ beke U23 oyuncu transfer etmeyi planlayan yönetimin listesi belli oldu. Listede göze çapran 3 aday yer alıyor.

Fenerbahçe’den Arda Güler açıklamasıFenerbahçe’den Arda Güler açıklamasıSpor

Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sağ bek - Resim : 3CHELSEA’DAN SAĞ BEK

Chelsea altyapısından yetişen genç sağ bek Acheampong liste başında yer alıyor. Oyuncu sağ bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor. Londra temsilcisinin oyuncuyu satmayı planlamadığı, kadrodaki oyuncu sayısı sebebiyle kiralama tekliflerine açık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldıFenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldıSpor

Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sağ bek - Resim : 5HECTOR FORT DA LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer oyuncu da Barcelona altyapısından çıkan ama takımda kendine yer bulamayan Hector Fort oldu. Geçtiğimiz sezonu Elche’de kiralık olarak geçiren İspanyol oyuncu Fenerbahçe için seçeneklerden biri olarak yer alıyor.

Fenerbahçe'de bir maça bile çıkmadan İtalya Serie A ekibine transfer olduFenerbahçe'de bir maça bile çıkmadan İtalya Serie A ekibine transfer olduSpor

Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sağ bek - Resim : 7SON SEÇENEK KUMBEDİ

Sarı-lacivertliler bu iki isimden sonuç alamazsa rotasını Almanya’ya çevirecek. Geçtiğimiz sezon küme düşen Wolfsburg forması giyen Sael Kumbedi Fenerbahçe’nin ‘C’ planı olarak listede yer alıyor. Kadrosunda önemli eksilmeler yaşayan Wolfsburg’un genç oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Aynı zamanda oyuncuyla Marsilya da ilgileniyor.