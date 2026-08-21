Polisin zor sınavı: "Sık abi" deyip kendini kesti

Bahçelievler’de yerde yatan Fatih G. (40), sağlık ekibi isteyip istemediğini soran polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Elindeki cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başlayan ve alkollü olduğu öne sürülen Fatih G., polis ekiplerine “Sık abi” diye bağırdı. Polis ekiplerinin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine teslim olan Fatih G., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.