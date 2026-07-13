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Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, savunmasını Manchester City'den Nathan Aké ile takviye etti. Sarı-lacivertliler ayrıca daha önce formasını giyen Vedat Muriqi'yi de yeniden renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

AL-AHLİ DEVREDE

Yeni sezon planlamasını sürdüren yönetim, Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen teklif nedeniyle önemli bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Geçen sezon başında Benfica'dan 23 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen milli futbolcuya, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al-Ahli'nin talip olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN TERCİHİ BELLİ OLDU

2029 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği belirtildi. Bu nedenle Al-Ahli'ye transfer ihtimalinin şu aşamada düşük olduğu aktarıldı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 44 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli oyuncu bu süreçte 15 gol atarken 10 da asist üretti.