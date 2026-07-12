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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz devi Manchester United’ın yıldız oyuncu üzerindeki geri satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

MANCHESTER UNİTED GERİ ADIM ATTI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Manchester United yönetimi Greenwood için sözleşmede yer alan geri satın alma maddesini devreye sokmama kararı aldı. Bu gelişme, transfer sürecinde dengeleri değiştirdi.

FENERBAHÇE HAZIR BEKLİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, bu kararın ardından transferi bitirmek için tüm hazırlıklarını yaptığı belirtildi. Fenerbahçe’nin kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Greenwood’un geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkarken, Fenerbahçe’nin transferi tamamlamaya en yakın kulüp olduğu ifade ediliyor.

Transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.