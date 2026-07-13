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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son haftaya girildi. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışında kalan son dört takım Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere olurken gözler yarı final maçlarına çevrildi.

2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final etabının ilk karşılaşmasında Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip finale yükselen ilk takım olacak.

Diğer yarı finalde ise Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf, finalde Fransa-İspanya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yarı final programı:

14 Temmuz Salı | 22.00: Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba | 22.00: Arjantin - İngiltere

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

48 takımlı yeni formatıyla rekor sayıda maç ve ülkeye ev sahipliği yapan 2026 Dünya Kupası, final karşılaşmasıyla birlikte futbol tarihinin en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak tamamlanacak.