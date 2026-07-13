Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama

"TÜRKİYE İLE OLAN BU İLİŞKİYİ DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini aktararak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" ve "Batı ile entegre" olduğunu vurguladı.