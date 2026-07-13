Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama

Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğu görüşünü belirtti.

Kaynak: AA
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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 1

Büyükelçi Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye potansiyel F-35 jeti satışını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu uçakları Türkiye'ye satma düşüncesini değerlendirdi.

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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 2

ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını aktaran Whitaker, ancak bu uçakların Türkiye'ye satışına ilişkin "Bence bu, gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 3

"TÜRKİYE İLE OLAN BU İLİŞKİYİ DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini aktararak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" ve "Batı ile entegre" olduğunu vurguladı.

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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 4

"Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz." diyen Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu ancak Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda "doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına" olan inancını dile getirdi.

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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 5

Whitaker, satışın gerçekleşmesi durumunda teslim sürecinin zamana yayılacağını söyleyerek "Ayrıca, Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz." dedi.

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Türkiye için F-35 kapısı ardına kadar aralandı: NATO Zirvesi sonrası kritik açıklama - Resim: 6

Öte yandan, ABD yasalarının Türkiye'ye F-35 satışı konusunda S-400 hava savunma sistemini "bir ön koşul" olarak ortaya koyduğunu aktaran Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek." diye konuştu.

ABD Kongresi 6 yıl önce, hassas verilerin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle, Rus hava savunma teknolojisi S-400 füzelerine sahip olduğu sürece, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir yasayı kabul etmişti.

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