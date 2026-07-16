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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Mason Greenwood İstanbul'a geldi.

GREENWOOD: 'FENERBAHÇE TARAFTARLARI ÇOK BÜYÜK'

Greenwood havalimanında yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.

Böyle bir desteği hissetmek harika. Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm.

Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım, Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var, çok güzel bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarabilmek için sabırsızlanıyoruz."

KULÜP TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

39 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen Greenwood, aynı zamanda sarı-lacivertli kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

KADIKÖY'DE İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood için Chobani Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. 19 Temmuz Pazar günü düzenlenecek törende İngiliz yıldız Fenerbahçe taraftarlarının huzurunda kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacak.