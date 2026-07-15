Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri

Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri

Son yıllarda transfer piyasasında vites yükselten Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, rekor bonservis bedelleriyle dikkat çekiyor. Mason Greenwood ve Leandro Trossard'ın eklendiği Süper Lig'in en pahalı transferleri listesinde Victor Osimhen zirvedeki yerini koruyor. İşte en pahalı transler...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 1

15. Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Benfica'dan | 2022-2023 | 16 milyon Euro

1 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 2

14. Jardel (Galatasaray)

Porto'dan | 2000-2001 | 17.05 milyon Euro

2 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 3

13. Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Wolverhampton Wanderers'tan | 2025-2026 | 18 milyon Euro

3 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 4

12. Dorgeles Nene (Fenerbahçe)

Salzburg'tan | 2025-2026 | 18. milyon Euro

4 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 5

11. Sidiki Cherif (Fenerbahçe)

Angers'ten | 2026-2027 | 18 milyon Euro

5 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 6

10. Leandro Trossard (Beşiktaş)

Arsenal'den | 2026-2027 | 18 milyon Euro

6 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 7

9. Gabriel Sara (Galatasaray)

Norwich City'den | 2024-2025 | 18 milyon Euro

7 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 8

8. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

Sevilla'dan | 2024-2025 | 19,5 milyon Euro

8 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 9

7. Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Benfica'dan | 2025-2026 | 22,5 milyon Euro

9 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 10

6. Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Trabzonspor'dan | 2026-2027 | 27,5 milyon Euro

10 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 11

5. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe)

Lazio'dan | 2025-2026 | 28 milyon Euro

11 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 12

4. Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Benfica'dan | 2026-2027 | 30 milyon Euro

12 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 13

3. Wilfried Singo (Galatasaray)

Monaco'dan | 2025-2026 | 30,77 milyon Euro

13 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 14

2. Mason Greenwood (Fenerbahçe)

Marsilya'dan | 2026-2027 | 39 milyon Euro

14 15
Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri - Resim: 15

1. Victor Osimhen (Galatasaray)

Napoli'den | 2025-2026 | 75 milyon Euro

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