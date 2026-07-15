Greenwood ile Trossard da listeye girdi: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri

15. Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Benfica'dan | 2022-2023 | 16 milyon Euro
15. Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Benfica'dan | 2022-2023 | 16 milyon Euro
14. Jardel (Galatasaray)
Porto'dan | 2000-2001 | 17.05 milyon Euro
13. Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)
Wolverhampton Wanderers'tan | 2025-2026 | 18 milyon Euro
12. Dorgeles Nene (Fenerbahçe)
Salzburg'tan | 2025-2026 | 18. milyon Euro
11. Sidiki Cherif (Fenerbahçe)
Angers'ten | 2026-2027 | 18 milyon Euro
10. Leandro Trossard (Beşiktaş)
Arsenal'den | 2026-2027 | 18 milyon Euro
9. Gabriel Sara (Galatasaray)
Norwich City'den | 2024-2025 | 18 milyon Euro
8. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sevilla'dan | 2024-2025 | 19,5 milyon Euro
7. Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Benfica'dan | 2025-2026 | 22,5 milyon Euro
6. Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Trabzonspor'dan | 2026-2027 | 27,5 milyon Euro
5. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe)
Lazio'dan | 2025-2026 | 28 milyon Euro
4. Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Benfica'dan | 2026-2027 | 30 milyon Euro
3. Wilfried Singo (Galatasaray)
Monaco'dan | 2025-2026 | 30,77 milyon Euro
2. Mason Greenwood (Fenerbahçe)
Marsilya'dan | 2026-2027 | 39 milyon Euro
1. Victor Osimhen (Galatasaray)
Napoli'den | 2025-2026 | 75 milyon Euro