Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı

Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı

Transfer döneminin son günlerinde U23 kontenjanına yönelik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine Arsenal'in 19 yaşındaki yıldızı Ethan Nwaneri geldi. Sarı-lacivertlilerin bugün yapacağı toplantının ardından İngiliz futbolcu için resmi girişim konusunda karar vereceği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 1

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katabileceği genç oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin son olarak Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri'yi gündemine aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 2

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre Fenerbahçe, Gabriel Mec transferine Porto'nun dahil olmasının ardından alternatif isimlere yöneldi.

Bu doğrultuda 19 yaşındaki Nwaneri'nin U23 kontenjanı kapsamında kiralanması seçeneği masaya geldi.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 3

NWANERI İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli yönetimin Nwaneri'nin kiralanması konusunda gün içerisinde bir toplantı daha gerçekleştireceği belirtildi.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 4

Fenerbahçe'nin bu görüşmenin ardından Arsenal'e resmi teklif yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 5

Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, 10 numaranın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

İngiliz futbolcunun Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 6

Arsenal A Takımı'nda 51 karşılaşmaya çıkan Nwaneri, 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da Mason Greenwood ile birlikte oynayarak kiralık geçiren genç futbolcu, Fransız ekibinde ise 11 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 7

SOL KANATTA FOFANA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin sol kanat için değerlendirdiği isimler arasında ise Malick Fofana da yer alıyor.

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Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı - Resim: 8

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fofana, Fransız ekibinde çıktığı 84 karşılaşmada 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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