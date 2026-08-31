Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı

Arsenal A Takımı'nda 51 karşılaşmaya çıkan Nwaneri, 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da Mason Greenwood ile birlikte oynayarak kiralık geçiren genç futbolcu, Fransız ekibinde ise 11 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.