Fenerbahçe Arsenal'den Mason Greenwood'un eski takım arkadaşını gündemine aldı

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katabileceği genç oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katabileceği genç oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri'yi gündemine aldığı iddia edildi.
TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre Fenerbahçe, Gabriel Mec transferine Porto'nun dahil olmasının ardından alternatif isimlere yöneldi.
Bu doğrultuda 19 yaşındaki Nwaneri'nin U23 kontenjanı kapsamında kiralanması seçeneği masaya geldi.
NWANERI İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Sarı-lacivertli yönetimin Nwaneri'nin kiralanması konusunda gün içerisinde bir toplantı daha gerçekleştireceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu görüşmenin ardından Arsenal'e resmi teklif yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, 10 numaranın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
İngiliz futbolcunun Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Arsenal A Takımı'nda 51 karşılaşmaya çıkan Nwaneri, 10 gol ve 2 asist kaydetti.
Geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da Mason Greenwood ile birlikte oynayarak kiralık geçiren genç futbolcu, Fransız ekibinde ise 11 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
SOL KANATTA FOFANA GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin sol kanat için değerlendirdiği isimler arasında ise Malick Fofana da yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.
Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fofana, Fransız ekibinde çıktığı 84 karşılaşmada 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.