Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers'ten zorunlu satın alm opsiyonuyla kiraladığı Sidiki Cherif Fransa'dan milli davet aldı.

Son haftalarda düzenli olarak forma giyen ve form grafiği yükselişe geçen Sidiki Cherif Fransa U21 Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Fenerbahçe'nin sezon sonu 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katacağı 19 yaşındaki genç yetenek ilk kez Fransa U21 kadrosuna seçildi. Fransa, U21 Avrupa Şapiyonası Elemeleri'nde, 26 Mart'ta Lüksemburg, 30 Mart'ta İzlanda ile karşılaşacak.

Fransa U21 Takımı aday kadrosu şöyle: