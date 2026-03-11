Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta son dakikada galibiyeti getiren golü atan Sidiki Cherif başarılı form grafiğini sürdürürek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MART AYINDA ÇIKTIĞI 3 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Ara transfer döneminde Angers'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 19 yaşındaki forvet, mart ayında peş peşe çıktığı üç maçta da ağları havalandırdı.

Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 3 gol atan Sidiki Cherif'in performansı Fransa'da ödüllendirildi.

L'EQUIPE HAFTANIN EN İYİ 11'İNE YAZDI

Fransız spor basınının önde gelen kuruluşu L'Equipe, haftalık olarak hazırladığı Fransa dışında oynayan futbolculardan kurulu en iyi 11'de bu kez Sidiki Cherif'e yer verdi.