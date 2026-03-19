UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Pep, Lopez, Ciss, Isi, De Frutos, Garcia, Alemao.

Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Mendes, Celil, Makoumbou, Holse, Cherif, Mouandilmadji.

Turun ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup olmuştu.