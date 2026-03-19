Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı

APP cezası sonrası karekod zorunluluğu paniği büyüdü; plaka başvuruları 5 kat arttı, sürücüler eski plakalar için çözüm arıyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 1

Denetimler sonrası panik büyüdü

Türkiye genelinde APP Plaka kullanımına yönelik sıkı denetimler, sürücüler arasında büyük bir paniğe yol açtı. Yüksek cezalar nedeniyle birçok kişi plakasını kontrol ettirmek için harekete geçti.

1 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 2

Şoförler Odası’nda yoğunluk

İstanbul’da Sultanbeyli başta olmak üzere birçok noktada sürücüler Şoförler Odası’na akın etti. Başvuru sayılarında ciddi artış yaşandı.

2 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 3

Başvurular 5 kat arttı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre normalde günlük 150 olan plaka basımı, son günlerde 700’e kadar çıktı. Bu artış, yaşanan kafa karışıklığını net şekilde ortaya koyuyor.

3 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 4

“Karekod yok” endişesi

2024 itibarıyla zorunlu hale gelen Karekodlu plaka sistemi, sürücülerde büyük bir belirsizlik yarattı. Eski plakaya sahip olanlar, plakalarının geçerli olup olmadığını sorgulamaya başladı.

4 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 5

Eski plakalar geçersiz mi?

Yetkililer, 2024 öncesinde basılan plakalarda karekod bulunmadığını ancak bu plakaların mühürlü olduğunu hatırlatıyor. Yani karekod olmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmiyor.

5 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 6

Ağır cezalar korkutuyor

APP plaka kullananlara yönelik cezaların 140 bin TL’ye kadar çıkması ve araç bağlama riski, sürücüleri hızlı karar almaya itiyor. Bu da başvuru yoğunluğunu artırıyor.

6 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 7

Noterlerde de yoğunluk

Plakasını değiştirmek isteyen birçok vatandaş, işlemler için noterlere yöneliyor. Ancak uzmanlar, gereksiz değişim yapılmaması konusunda uyarıyor.

7 8
APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı - Resim: 8

Yetkililerden kritik uyarı

Uzmanlara göre yaşanan yoğunluğun temel nedeni bilgi eksikliği. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve panikle işlem yapmaması gerektiği vurgulanıyor.

8 8
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro