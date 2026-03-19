APP plakadan sonra plakalarda 'karekod' kaosu: Başvurular 5 kat arttı

Denetimler sonrası panik büyüdü
Türkiye genelinde APP Plaka kullanımına yönelik sıkı denetimler, sürücüler arasında büyük bir paniğe yol açtı. Yüksek cezalar nedeniyle birçok kişi plakasını kontrol ettirmek için harekete geçti.
Şoförler Odası’nda yoğunluk
İstanbul’da Sultanbeyli başta olmak üzere birçok noktada sürücüler Şoförler Odası’na akın etti. Başvuru sayılarında ciddi artış yaşandı.
Başvurular 5 kat arttı
Yetkililerin verdiği bilgilere göre normalde günlük 150 olan plaka basımı, son günlerde 700’e kadar çıktı. Bu artış, yaşanan kafa karışıklığını net şekilde ortaya koyuyor.
“Karekod yok” endişesi
2024 itibarıyla zorunlu hale gelen Karekodlu plaka sistemi, sürücülerde büyük bir belirsizlik yarattı. Eski plakaya sahip olanlar, plakalarının geçerli olup olmadığını sorgulamaya başladı.
Eski plakalar geçersiz mi?
Yetkililer, 2024 öncesinde basılan plakalarda karekod bulunmadığını ancak bu plakaların mühürlü olduğunu hatırlatıyor. Yani karekod olmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmiyor.
Ağır cezalar korkutuyor
APP plaka kullananlara yönelik cezaların 140 bin TL’ye kadar çıkması ve araç bağlama riski, sürücüleri hızlı karar almaya itiyor. Bu da başvuru yoğunluğunu artırıyor.
Noterlerde de yoğunluk
Plakasını değiştirmek isteyen birçok vatandaş, işlemler için noterlere yöneliyor. Ancak uzmanlar, gereksiz değişim yapılmaması konusunda uyarıyor.
Yetkililerden kritik uyarı
Uzmanlara göre yaşanan yoğunluğun temel nedeni bilgi eksikliği. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve panikle işlem yapmaması gerektiği vurgulanıyor.