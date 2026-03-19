Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Turun ilk ayağında İspanyol ekibi, sahamızda 3-1 galip gelmişti. Rövanş maçı ise bugün saat 23.00’te oynanacak.
Yapay zekaya maçın skorunu sorduk.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.
İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan Samsunspor, tur umutlarını sürdürmek ve rövanşta “harika bir geri dönüş” gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.
İlk Maçta Rayo’nun Üstünlüğü
Rayo Vallecano, Samsunspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.
Maç Analizi
Rayo Vallecano, teknik kapasitesi ve Avrupa tecrübesi ile bu eşleşmede bir adım önde görünüyor. İspanyol ekibi, gol yollarında istikrarlı ve özellikle Avrupa kupalarında sürekli skor üretebiliyor.
Rakip kaleye düzenli şutlar çekiyor ve deplasman maçlarında bile tempoyu düşürmüyor.
Samsunspor ise ilk maçta savunma ve bireysel hatalar nedeniyle geriye düşse de mücadeleci bir duruş sergiledi. Rövanşta oyuncular, daha organize bir oyun ve disiplinli savunmayla şanslarını artırmayı hedefliyor.
İki takımın performansları göz önüne alındığında Rayo’nun teknik kalitesi ve gol üretme potansiyeli daha yüksek. Ancak Samsunspor’un deplasman avantajı, taraftar baskısı ve etkili hücum oyuncuları işleri dengeleyebilir.
Tahmin ve Beklenti
Maçın dengeli geçmesi bekleniyor. Rayo Vallecano, ilk maça göre daha kontrollü ve disiplinli oynayacak; Samsunspor ise kontra ataklarla şansını deneyecek. Küçük farkların belirleyici olacağı bir karşılaşma olacağı öngörülüyor.
Skor Tahmini
Rayo Vallecano 2–1 Samsunspor
Bu tahmin, Rayo’nun genel üstünlüğünü koruyacağını ama Samsunspor’un da gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.