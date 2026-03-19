Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti

Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 1

Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

1 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 2

Turun ilk ayağında İspanyol ekibi, sahamızda 3-1 galip gelmişti. Rövanş maçı ise bugün saat 23.00’te oynanacak.

2 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 3

Yapay zekaya maçın skorunu sorduk.

3 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 4

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.

4 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 5

İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan Samsunspor, tur umutlarını sürdürmek ve rövanşta “harika bir geri dönüş” gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

5 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 6

İlk Maçta Rayo’nun Üstünlüğü
İlk randevu İspanya temsilcisinin üstünlüğüyle sona ermişti. Rayo Vallecano, Samsunspor’u deplasmanda 3-1 yenerek rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.

6 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 7

Maç Analizi
Rayo Vallecano, teknik kapasitesi ve Avrupa tecrübesi ile bu eşleşmede bir adım önde görünüyor. İspanyol ekibi, gol yollarında istikrarlı ve özellikle Avrupa kupalarında sürekli skor üretebiliyor.

7 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 8

Rakip kaleye düzenli şutlar çekiyor ve deplasman maçlarında bile tempoyu düşürmüyor.

8 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 9

Samsunspor ise ilk maçta savunma ve bireysel hatalar nedeniyle geriye düşse de mücadeleci bir duruş sergiledi. Rövanşta oyuncular, daha organize bir oyun ve disiplinli savunmayla şanslarını artırmayı hedefliyor.

9 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 10

İki takımın performansları göz önüne alındığında Rayo’nun teknik kalitesi ve gol üretme potansiyeli daha yüksek. Ancak Samsunspor’un deplasman avantajı, taraftar baskısı ve etkili hücum oyuncuları işleri dengeleyebilir.

10 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 11

Tahmin ve Beklenti
Maçın dengeli geçmesi bekleniyor. Rayo Vallecano, ilk maça göre daha kontrollü ve disiplinli oynayacak; Samsunspor ise kontra ataklarla şansını deneyecek. Küçük farkların belirleyici olacağı bir karşılaşma olacağı öngörülüyor.

11 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 12

Skor Tahmini
Rayo Vallecano 2–1 Samsunspor

12 13
Yapay zeka Rayo Vallecano-Samsunspor maçının sonucu tahmin etti - Resim: 13

Bu tahmin, Rayo’nun genel üstünlüğünü koruyacağını ama Samsunspor’un da gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

13 13
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro