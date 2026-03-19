Miras paylaşımında tek bir hamle tüm servetinizi elinizden alabilir: Sakın yapmayın

Babası veya annesi sağlığında bir malını diğer kardeşten kaçırmak için başkasına devredenler için zamanaşımı işlemiyor. "Muvazaa" yani danışıklı dövüş davası açıldığında, üzerinden 30-40 yıl geçse bile o taşınmaz geri alınabiliyor. Tapudaki satışın "gerçek bir satış mı yoksa bağış mı" olduğu mahkemece titizlikle inceleniyor.