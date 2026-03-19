Türk tekstil devi iflas eşiğinde: Bölgede şok etkisi yarattı
2003 yılından bu yana üretim yapan ve aylık 160 bin adetlik kapasitesiyle tekstil sektörünün önemli oyuncularından biri olan Çözüm Grup Tekstil, devam eden konkordato süreci kapsamında alacaklılar için bildirimde bulundu.Mina Kaymakçı
Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra askeri tekstil ve iş kıyafetleri gibi stratejik alanlarda da faaliyet gösteren firmanın konkordato komiserliği, sürece dair usul ve esasları kamuoyuyla paylaştı.
İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince yayımlanan ilana göre, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını kaydettirmeleri gerekiyor. Alacak bildirimleri, komiserliğin Sirkeci’de bulunan geçici adresine bizzat, vekil (avukat) aracılığıyla veya posta yoluyla yapılabilecek.
Komiserlik heyeti, hak kaybı yaşanmaması adına bildirimlerin şu kriterlere uygun olması gerektiğini vurguladı:
Alacağın dayanağını teşkil eden (fatura, sözleşme, çek/senet aslı vb.) belgelerin dilekçe ekinde sunulması şart. Alacak tutarlarının, geçici mühlet tarihi olan 21.08.2025 öncesi ve sonrası şeklinde ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor.
Yabancı para cinsinden alacaklarda döviz karşılığı; çek ve senet gibi evraklarda ise belgenin aslının alacaklıda olduğunu kanıtlayan dökümler zorunlu tutuluyor. Kargo veya posta yoluyla yapılacak başvurularda, postanın gönderiliş tarihi değil, komiserliğe varış tarihi esas alınacak.
Alacaklarını bildirmeyenler, borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı değillerse, konkordato projesinin müzakerelerine katılma hakkını kaybedecekler.