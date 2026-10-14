UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın yankıları sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'nin hareketi gündem oldu.

Galatasaray Barcelona'ya direnemedi: Öne geçtiği maçta ikinci yarıda dağıldıGalatasaray Barcelona'ya direnemedi: Öne geçtiği maçta ikinci yarıda dağıldıSpor

Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar mücadele eden Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona'nın galibiyetinin ardından yaptığı hareketle Galatasaray taraftarlarına göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Barcelona forması giyip Galatasaray ile dalga geçti - Resim : 2

BARCELONA FORMASIYLA AĞLAMA HAREKETİ YAPTI

Cristian Baroni, Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından İspanyol ekibinin formasını giyerek kamera karşısına geçti.

Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona formasıyla ağlama hareketi yaparak Galatasaray'ın aldığı farklı mağlubiyetle alay etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Barcelona forması giyip Galatasaray ile dalga geçti - Resim : 3

FENERBAHÇE'DE 5 SEZON FORMA GİYDİ

Cristian Baroni, 2009 yılında Brezilya temsilcisi Corinthians'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2009-2014 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de 200 maçta 29 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Barcelona forması giyip Galatasaray ile dalga geçti - Resim : 4

Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından Corinthians'a dönen Baroni, daha sonra Gremio, Sao Caetano, Juventus-SP ve Atibaia-SP takımlarında forma giydi.

Brezilyalı eski futbolcu, 2021 yılında profesyonel kariyerini noktaladı.

Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Baroni, futbolu bırakmasının ardından da sarı-lacivertli kulüple bağını sürdüren paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.