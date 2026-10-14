UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın yankıları sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'nin hareketi gündem oldu.
Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar mücadele eden Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona'nın galibiyetinin ardından yaptığı hareketle Galatasaray taraftarlarına göndermede bulundu.
BARCELONA FORMASIYLA AĞLAMA HAREKETİ YAPTI
Cristian Baroni, Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından İspanyol ekibinin formasını giyerek kamera karşısına geçti.
Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona formasıyla ağlama hareketi yaparak Galatasaray'ın aldığı farklı mağlubiyetle alay etti.
FENERBAHÇE'DE 5 SEZON FORMA GİYDİ
Cristian Baroni, 2009 yılında Brezilya temsilcisi Corinthians'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2009-2014 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de 200 maçta 29 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından Corinthians'a dönen Baroni, daha sonra Gremio, Sao Caetano, Juventus-SP ve Atibaia-SP takımlarında forma giydi.
Brezilyalı eski futbolcu, 2021 yılında profesyonel kariyerini noktaladı.
Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Baroni, futbolu bırakmasının ardından da sarı-lacivertli kulüple bağını sürdüren paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.