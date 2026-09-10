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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, bu akşam 19.45'te Kadıköy Chobani Stadyumu'nda Roma'yı ağırlıyor. İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği kritik maç öncesinde İtalyan gazeteci Gaetano Mocciaro, sarı-lacivertlileri rakibinin yüksek form grafiği ve hücumsal gücü konusunda uyardı.

Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon engellerini aşarak 18 yıllık devler ligi hasretine son veren temsilcimiz Fenerbahçe, derbi yenilgisinin ardından gözünü Roma maçına çevirdi. İtalyan basınından Tuttomercato yazarı Gaetano Mocciaro, Serie A'ya etkileyici bir giriş yapan konuk ekibin form durumunu ve taktiksel detaylarını değerlendirdi.

GASEPRINI'NIN SAVAŞ MAKİNESİ

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ikinci sezonunu geçiren İtalyan temsilcisi, ligin ilk 3 haftasında rakip filelere 10 gol bıraktı. Gazeteci Mocciaro, Roma'nın son Atalanta karşılaşmasında 10'u isabetli toplam 39 şut çektiğini ve takımın tam anlamıyla bir "savaş makinesi" gibi işlediğini ifade etti.

HÜCUMUN KİLİT İSİMLERİ: DYBALA VE MALEN

Roma'nın taktiksel esnekliğinde iki ismin öne çıktığını belirten Mocciaro, Paulo Dybala'nın serbest rolle hücumun beyni olduğunu ve Fiorentina karşısında 3 asist yaptığını hatırlattı. Hücumun diğer ucu Donyell Malen'in ise savunma arkası koşularıyla tehlike yarattığı, İtalyan ekibinde çıktığı 23 maçta 20 gole ulaşarak sisteme tam uyum sağladığı vurgulandı.

SAKATLIK VE KADRO DETAYLARI

İtalyan ekibinde sakatlığı süren Pellegrini İstanbul kafilesinde yer almadı. Savunmada ise genç Lulli'nin yerine tecrübeli Molina'nın ilk 11'de başlama ihtimali yüksek görülüyor. İtalyan basını ayrıca Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'un Gasperini'nin sistemine uyan bir profil olduğuna değinirken, Fenerbahçe savunmasının Roma'nın uygulayacağı erken pres karşısında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.