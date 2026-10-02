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Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, transfer sürecinin perde arkasını anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, transfer döneminde başka kulüplerden de teklifler almasına rağmen tercihini Atletico Mineiro'dan yana kullandığını açıkladı.

"BAŞKA TAKIMLAR DA VARDI"

33 yaşındaki oyuncu, "Başka takımlar da vardı. Menajerim Palmeiras taraftarı ve bana, 'Palmeiras'a gidelim, başkan seni almak istiyor' dedi ama ben kabul etmedim. Atletico Mineiro'ya dönmek istiyordum. Aksi halde Türkiye'de kalırdım" dedi.

Brezilya'nın yanında Katar'dan da teklif aldığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Hoşuma gitse de gitmese de Katar'dan da bir talep vardı, oraya gidip daha fazla para kazanabilirdim. Fenerbahçe'de ile sözleşmem iki yıl daha devam ediyordu ama, 'Artık Atletico Mineiro'ya dönme vaktim geldi, ülkemde oynama hayalimi gerçekleştirmem gerekiyor' dedim" diye konuştu.



BREZİLYA LİGİNDEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'den transfer olduğu Atletico Mineiro'da 8 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.