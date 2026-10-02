Portekiz futbolcudan Ronaldo açıklaması 'Bizi ilgilendirmiyor'

Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren Leao, "Bu, bizi ilgilendiren bir konu değil. Bir takım olduğumuzu gösterdik, eminim ki evinde galibiyetten dolayı mutludur. Onunla iyi anlaşırım, nasıl biri olduğunu biliyorum. En önemlisi takım. Üç puan daha aldık ve grubun lideriyiz. Şimdi dinlenip pazartesi günkü maça hazırlanacağız. En önemlisi grup ve bir takım olarak tepki vermek." diyerek düşüncelerini dile getirdi.