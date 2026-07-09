Yeni sezon öncesi savunma hattına bir takviye daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer listesindeki isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ADİL DEMİRBAĞ GÜNDEMDE
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile yakından ilgileniyor. Yönetimin, deneyimli stoperin transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA
Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine bir oyuncu daha kazandırmak isteyen Fenerbahçe’nin, önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atması bekleniyor.
Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.