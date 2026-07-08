Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulübün İngiliz yıldızla her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulübün İngiliz yıldızla her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği Greenwood tercihinin daha yüksek maaş teklif eden Fenerbahçe'den yana kullandı.
Marsilya'nın mali sıkıntılar nedeniyle bir an önce elinden çıkarmak istediği Greenwood için Fenerbahçe'nin bonuslarla beraber 50 milyon Euro'ya yakın bir teklifle transferi bitirmeye hazırlandığı kaydedildi.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Greenwood ile sarı lacivertli yönetimin sunduğu yıllık 10 milyon Euro maaş ve başarı bonusu içeren sözleşme teklifini kabul etti.
Ayrıca Fenerbahçe'nin bugün Greenwood'a sunumunu yaptığı Beykoz bölgesindeki evin sözleşmesini de yaptığı aktarıldı.
İki kulübün anlaşmasıyla birlikte transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken 24 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 26 gol, 11 asistlik performans sergileyen Greenwood kariyeri boyunca Manchester United, Getafe ve Marsilya ile toplamda 293 maçta forma giydi ve 136 gol atıp 46 asist yaptı.