Yeniçağ Gazetesi
08 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak

Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak

Fenerbahçe uzun süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulübün oyuncunun İstanbul'da kalacağı evin sözleşmesini dahi hazırladığı iddia edildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 1

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulübün İngiliz yıldızla her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

1 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 2

Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği Greenwood tercihinin daha yüksek maaş teklif eden Fenerbahçe'den yana kullandı.

2 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 3

Marsilya'nın mali sıkıntılar nedeniyle bir an önce elinden çıkarmak istediği Greenwood için Fenerbahçe'nin bonuslarla beraber 50 milyon Euro'ya yakın bir teklifle transferi bitirmeye hazırlandığı kaydedildi.

3 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 4

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Greenwood ile sarı lacivertli yönetimin sunduğu yıllık 10 milyon Euro maaş ve başarı bonusu içeren sözleşme teklifini kabul etti.

4 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 5

Ayrıca Fenerbahçe'nin bugün Greenwood'a sunumunu yaptığı Beykoz bölgesindeki evin sözleşmesini de yaptığı aktarıldı.

5 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 6

İki kulübün anlaşmasıyla birlikte transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken 24 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

6 7
Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi: Bakın ne kadar kazanacak - Resim: 7

Geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 26 gol, 11 asistlik performans sergileyen Greenwood kariyeri boyunca Manchester United, Getafe ve Marsilya ile toplamda 293 maçta forma giydi ve 136 gol atıp 46 asist yaptı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro