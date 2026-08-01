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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de üç yıldız oyuncu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

MURIQI, NENE VE KANTE TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene ile birlikte N'Golo Kante'nin geri dönmesi İsmail Kartal ve ekibinin zorlu karşılaşma öncesi yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sahada ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı Lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.