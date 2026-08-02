Yeniçağ Gazetesi
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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde rüzgarın sert esmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte dondurucu olmayan ama mevsim normallerinin üzerine çıkacak bir sıcak hava dalgası etkisini gösterecek.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 2

POYRAZ FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

AKOM’un yayımladığı verilere göre, 2 Ağustos Pazar günü İstanbul’da hava sıcaklığının gün içinde 30°C’ye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 21°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 3

Gün boyunca nem oranının %50 ile %85 arasında seyredeceği megakentte, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 4

Günün en kritik uyarısı ise rüzgar için geldi. Rüzgarın kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli ve aralıklarla fırtına şeklinde (40 - 60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 5

SICAKLIKLAR 34 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcaklık değerlerinde yaşanacak değişime dikkat çeken AKOM yetkilileri, İstanbulluları önümüzdeki günler için uyardı.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 6

Halihazırda mevsim normallerinin altında (28-30°C) seyreden hava sıcaklıklarının, yeni haftanın ilk günlerinden itibaren kademeli olarak artarak 31-34°C civarına yükseleceği bildirildi. Hafta boyunca kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 7

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU

Açıklanan raporda 3 - 8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yağış beklenmezken, gün gün sıcaklık tahminleri şu şekilde listelendi:

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 8

3 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu (21°C - 31°C)

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 9

4 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu (21°C - 32°C)

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 10

5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık (21°C - 32°C)

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 11

6 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık (22°C - 32°C)

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AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 12

7 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu (22°C - 33°C)

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8 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu (22°C - 33°C)

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