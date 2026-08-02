Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde rüzgarın sert esmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte dondurucu olmayan ama mevsim normallerinin üzerine çıkacak bir sıcak hava dalgası etkisini gösterecek.
AKOM uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.Gül Devrim Koyun
POYRAZ FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK
AKOM’un yayımladığı verilere göre, 2 Ağustos Pazar günü İstanbul’da hava sıcaklığının gün içinde 30°C’ye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 21°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Gün boyunca nem oranının %50 ile %85 arasında seyredeceği megakentte, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
Günün en kritik uyarısı ise rüzgar için geldi. Rüzgarın kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli ve aralıklarla fırtına şeklinde (40 - 60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.
SICAKLIKLAR 34 DERECEYİ GÖRECEK
Sıcaklık değerlerinde yaşanacak değişime dikkat çeken AKOM yetkilileri, İstanbulluları önümüzdeki günler için uyardı.
Halihazırda mevsim normallerinin altında (28-30°C) seyreden hava sıcaklıklarının, yeni haftanın ilk günlerinden itibaren kademeli olarak artarak 31-34°C civarına yükseleceği bildirildi. Hafta boyunca kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU
Açıklanan raporda 3 - 8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yağış beklenmezken, gün gün sıcaklık tahminleri şu şekilde listelendi:
3 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu (21°C - 31°C)
4 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu (21°C - 32°C)
5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık (21°C - 32°C)
6 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık (22°C - 32°C)
7 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu (22°C - 33°C)
8 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu (22°C - 33°C)