IBAN ve miras paylaşımında yeni dönem: Para cezası ve 3 kritik şart

Yargı Paketi'nin en çok ses getiren bir diğer maddesi ise miras hukuku alanında oldu. Aile yadigarı malların ucuza üçüncü şahıslara kaptırılmasını ve mirasçılar arasındaki uyuşmazlıkları bitirmeyi hedefleyen yeni sistem, açık artırma usulünü baştan yazıyor.